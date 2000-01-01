Песочный пирог «Лия» с апельсинами и лимоном
Сегодня хочу поделиться рецептом нежного и ароматного пирога «Лия». Главное в нем – большое количество начинки из лимона и апельсина, удачно сочетающейся с тонкой основой из песочного теста и воздушным безе. Замечательный вариант праздничной выпечки, который придется по вкусу всем любителям цитрусовых.
Ингредиенты
Для песочного теста:
- 200 г сливочного масла
- 3 желтка
- 0.5 ч. ложки гашеной соды
- 2 стакана муки
Для начинки и безе:
- 2 апельсина
- 1 лимон
- 3 белка
- 1 стакан сахара
Приготовление
Лимон и апельсины нужно тщательно вымыть, желательно со щеткой. Обдать их кипятком, чтобы из кожуры ушла характерная горечь. Затем нарезать цитрусовые на дольки, убрать из них косточки.
Пропустить дольки через мясорубку вместе с кожурой.
Добавить 0.5 стакана сахара. Перемешать цитрусовую начинку и убрать ее в холодильник.
Яйца разделить на белки и желтки. К белкам добавить щепотку соли, взбить миксером до пышной пены.
Не прекращая взбивать, всыпать 0,5 стакана сахара. Взбить до устойчивых пиков. Тоже убрать в холодильник.
Размягченное сливочное масло соединить с оставшимися от яиц желтками и гашеной содой. Растереть.
Всыпать муку.
Замесить жирное тесто.
В форме для выпечки разложить руками тесто (форму смазывать не надо, так как само тесто достаточно жирное), сделать бортики. Дно будущего пирога наколоть вилкой в нескольких местах.
Отправить форму с песочной основой в разогретую духовку и выпекать при температуре 180-200 градусов в течение 20 минут.
Готовый корж немного остудить, выложить цитрусовую начинку.
Сверху выложить взбитые белки, разровнять их поверхность.
Пирог снова поставить в духовку, установив температуру 150 градусов.
Допекать примерно минут 30, чтобы белковая глазурь приобрела светло-бежевый оттенок.
Приятного чаепития!
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