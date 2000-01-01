Торт из печенья с творожным кремом
Если вас утомляет возня с тестом или результат не всегда получается таким, как хочется, это не значит, что нужно отказываться от желания угостить своих домашних вкусным десертом собственного приготовления. Например, очень нежный и вкусный торт получается из печенья и творожного крема. Готовится он без выпечки, удается всегда и у всех. Обязательно попробуйте сделать такой тортик, вот увидите, результат вас удивит!
По желанию, можно еще больше упростить процесс приготовления и не покрывать торт глазурью, а приготовить немного больше творожного крема и смазать им верхний слой печенья и бока торта. В таком случае для украшения лучше использовать крошку из печенья. Измельчите несколько печенюшек в блендере и получившейся крошкой посыпьте ваш торт.
Ингредиенты
Для торта:
- 0.5 кг прямоугольного магазинного печенья
- 400 г творога
- 200 г сливочного масла
- 1 стакан сахара
- 1 пакетик (1,5 г) ванилина
- 0,5 стакана молока
- кокосовая стружка для посыпки
Для глазури:
- 2 ст. ложки сметаны
- 2 ст. ложки сахара
- 2 ст. ложки какао-порошка
- 50 г сливочного масла
Выбирая печенье, отдайте предпочтение рассыпчатым сахарным разновидностям – это Юбилейное, Сливочное, Восточное чудо и другие.
Вес печенья указан приблизительно. Всего мне понадобилось 24 печенюшки на 3 слоя по 8 штук в каждом.
На заметку. Можно сделать торт чуть меньше в длину и ширину, но при этом выше. Тогда получится 4 слоя по 6 печенюшек, а слои крема будут тоньше, так как весь крем нужно будет разделить на 3, а не на 2 слоя. Я пробовала и такой вариант, фото можно посмотреть в конце рецепта.
Приготовление
Для начала нужно приготовить творожный крем. Соединить творог, размягченное сливочное масло, сахар и ванилин.
Хорошо растереть.
Сразу разделить массу на 2 части, чтобы потом не получилось так, что слои крема будут разной толщины.
Противень или поднос застелить пищевой пленкой или фольгой.
Печенье по одному смочить в молоке. Так торт хорошо пропитается и получится особенно нежным.
Выложить первый слой печенья.
На этот пласт нанести слой творожного крема, разровнять.
Затем выложить второй слой печенья.
Снова покрыть творожным кремом и сверху последний слой печенья.
Верх торта покрыть глазурью. Мне лично очень нравится глазурь из сметаны. Она получается густой и покрывает торт плотным слоем. Для приготовления глазури соединить в металлической посуде сметану, сахар и какао.
Перемешать. Поставить на плиту, при постоянном помешивании довести до кипения. Снять с плиты, добавить сливочное масло.
Быстро перемешать до получения однородной массы. Немного остудить.
Готовой глазурью покрыть верх и бока торта. Сверху можно украсить торт кокосовой стружкой.
Готовый торт необходимо убрать в холодильник минимум на 2 часа пропитаться.
А вот какой торт получился из четырех слоев печенья и трех слоев крема. Он тоже был мягким и нежным, но все же вариант из трех слоев печенья мне больше по вкусу.
Приятного чаепития!
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