Торт из печенья с творожным кремом

Если вас утомляет возня с тестом или результат не всегда получается таким, как хочется, это не значит, что нужно отказываться от желания угостить своих домашних вкусным десертом собственного приготовления. Например, очень нежный и вкусный торт получается из печенья и творожного крема. Готовится он без выпечки, удается всегда и у всех. Обязательно попробуйте сделать такой тортик, вот увидите, результат вас удивит!

По желанию, можно еще больше упростить процесс приготовления и не покрывать торт глазурью, а приготовить немного больше творожного крема и смазать им верхний слой печенья и бока торта. В таком случае для украшения лучше использовать крошку из печенья. Измельчите несколько печенюшек в блендере и получившейся крошкой посыпьте ваш торт.

Ингредиенты

Для торта:

0.5 кг прямоугольного магазинного печенья

400 г творога

200 г сливочного масла

1 стакан сахара

1 пакетик (1,5 г) ванилина

0,5 стакана молока

кокосовая стружка для посыпки

Для глазури:

2 ст. ложки сметаны

2 ст. ложки сахара

2 ст. ложки какао-порошка

50 г сливочного масла

Выбирая печенье, отдайте предпочтение рассыпчатым сахарным разновидностям – это Юбилейное, Сливочное, Восточное чудо и другие.

Вес печенья указан приблизительно. Всего мне понадобилось 24 печенюшки на 3 слоя по 8 штук в каждом.

На заметку. Можно сделать торт чуть меньше в длину и ширину, но при этом выше. Тогда получится 4 слоя по 6 печенюшек, а слои крема будут тоньше, так как весь крем нужно будет разделить на 3, а не на 2 слоя. Я пробовала и такой вариант, фото можно посмотреть в конце рецепта.

Приготовление

Для начала нужно приготовить творожный крем. Соединить творог, размягченное сливочное масло, сахар и ванилин. Хорошо растереть. Сразу разделить массу на 2 части, чтобы потом не получилось так, что слои крема будут разной толщины. Противень или поднос застелить пищевой пленкой или фольгой. Печенье по одному смочить в молоке. Так торт хорошо пропитается и получится особенно нежным. Выложить первый слой печенья. На этот пласт нанести слой творожного крема, разровнять. Затем выложить второй слой печенья. Снова покрыть творожным кремом и сверху последний слой печенья. Верх торта покрыть глазурью. Мне лично очень нравится глазурь из сметаны. Она получается густой и покрывает торт плотным слоем. Для приготовления глазури соединить в металлической посуде сметану, сахар и какао. Перемешать. Поставить на плиту, при постоянном помешивании довести до кипения. Снять с плиты, добавить сливочное масло. Быстро перемешать до получения однородной массы. Немного остудить. Готовой глазурью покрыть верх и бока торта. Сверху можно украсить торт кокосовой стружкой. Готовый торт необходимо убрать в холодильник минимум на 2 часа пропитаться. А вот какой торт получился из четырех слоев печенья и трех слоев крема. Он тоже был мягким и нежным, но все же вариант из трех слоев печенья мне больше по вкусу. Приятного чаепития!

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